Giudice Sportivo, due turni a Sau: salta l'Inter. Barella in diffida (Di martedì 19 gennaio 2021) Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18esima giornata della Serie A Sono sei i giocatori fermati dal Giudice Sportivo della Serie A dopo la 18esima giornata. Tra questi c'è anche Sau del Benevento, fermato per due giornate, e salterà dunque la partita contro l'Inter in programma settimana prossima. Gli altri squalificati sono Romagnoli e Saelemaekers (Milan), Vignali (Spezia) Chiriches (Sassuolo) e Mancini (Roma). In casa Inter da registrare la terza sanzione per Ashley Young e l'entrata in diffida di Barella che così va a fare compagnia a Brozovic. L'articolo proviene da intermagazine.

