GF Vip, Zorzi sbotta per l’allungamento del programma: “Io non ce la faccio davvero” (Di martedì 19 gennaio 2021) Un crollo di nervi per Tommaso Zorzi, nella casa del GF Vip, ha portato il concorrente di punta del reality ad avere addirittura problemi di stomaco nella scorsa notte. La forte reazione emotiva, nell’aria da qualche giorno, è stata causata dalla decisione della direzione della trasmissione di allungare la durata del programma, facendo slittare la finale dall’8 al 26 febbraio. “Dovrete stare lì dentro ancora tre settimane piene”, ha comunicato ieri sera Alfonso Signorini. “Consapevoli che sappiamo che non dobbiamo abusare della vostra stanchezza, ho voluto che il programma si protraesse ma non oltre la fine di febbraio” ha aggiunto il presentatore. Non tutti l’hanno presa bene e non poteva essere altrimenti, considerando che la maggior parte dei concorrenti è nella di Cinecittà da 126 giorni e l’equilibrio psicologico ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021) Un crollo di nervi per Tommaso, nella casa del GF Vip, ha portato il concorrente di punta del reality ad avere addirittura problemi di stomaco nella scorsa notte. La forte reazione emotiva, nell’aria da qualche giorno, è stata causata dalla decisione della direzione della trasmissione di allungare la durata del, facendo slittare la finale dall’8 al 26 febbraio. “Dovrete stare lì dentro ancora tre settimane piene”, ha comunicato ieri sera Alfonso Signorini. “Consapevoli che sappiamo che non dobbiamo abusare della vostra stanchezza, ho voluto che ilsi protraesse ma non oltre la fine di febbraio” ha aggiunto il presentatore. Non tutti l’hanno presa bene e non poteva essere altrimenti, considerando che la maggior parte dei concorrenti è nella di Cinecittà da 126 giorni e l’equilibrio psicologico ...

blogtivvu : Tommaso Zorzi scopre di essere uno dei preferiti del #GFVip: ecco come ha fatto – VIDEO #TZVip - ImpieriFilippo : RT @ilgiornale: La notizia di un ulteriore allungamento del Grande Fratello Vip ha gettato i concorrenti nel panico. Tommaso Zorzi, sopratt… - ilgiornale : La notizia di un ulteriore allungamento del Grande Fratello Vip ha gettato i concorrenti nel panico. Tommaso Zorzi,… - infoitcultura : GF Vip: crisi e vomito per Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta sbotta contro gli autori - infoitcultura : GF Vip: tutti disgustasi per le condizioni del water. Colpa di Tommaso Zorzi -