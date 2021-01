Gattuso a caccia della Supercoppa “Ma la Juve non è in crisi” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Petagna ha fatto tutto, lo valuteremo domani. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, non è al cento per cento e sta stringendo i denti, si allena con dolore e prende antidolorifici. Se c’è bisogno ci darà una mano”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma domani sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. “Quando giochi con la Juve hai sempre degli svantaggi, ha una grande mentalità – sottolinea il mister degli azzurri in conferenza stampa – Bisogna rispettarli, al di là dei campioni hanno grande mentalità: se faremo le cose per bene avremo delle chance, consapevoli di affrontare un grande club. Non dovremo cadere nella trappola di pensare che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Petagna ha fatto tutto, lo valuteremo domani. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, non è al cento per cento e sta stringendo i denti, si allena con dolore e prende antidolorifici. Se c’è bisogno ci darà una mano”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Gennaro, alla vigiliafinaleItaliana contro lantus, in programma domani sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. “Quando giochi con lahai sempre degli svantaggi, ha una grande mentalità – sottolinea il mister degli azzurri in conferenza stampa – Bisogna rispettarli, al di là dei campioni hanno grande mentalità: se faremo le cose per bene avremo delle chance, consapevoli di affrontare un grande club. Non dovremo cadere nella trappola di pensare che la ...

