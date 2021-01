Future USA positivi aspettando Wall Street (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’andamento tonico dei Future sugli indici a stelle e strisce lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora, mentre è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali. Occhi puntati sull’insediamento di Biden, in programma domani. Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati USA rilevanti. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,68% a 30.929 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,68% a 3.787 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,79% a 3.903 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’andamento tonico deisugli indici a stelle e strisce lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di, tra meno di un’ora, mentre è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali. Occhi puntati sull’insediamento di Biden, in programma domani. Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati USA rilevanti. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,68% a 30.929 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,68% a 3.787 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,79% a 3.903 punti.

brutgian : Borse europee in rialzo, future Usa su in attesa della Yellen. - MilanoFinanza : Borse Ue, atteso avvio positivo con i future Usa in netto rialzo. Spread giù - FrankfordJosh : @LibertyHangout @KaitMarieox Future USA - Rev2119 : RT @ItalyinUS: #AmbVarricchio discute con i CEO delle principali imprese ???? in ???? delle prospettive future: “Imprese e Istituzioni ancora p… - newsfinanza : Future USA anticipano giornata no Borsa New York -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi aspettando Wall Street QuiFinanza L’altalena sul confine Usa-Messico vince il premio del design 2020

Al gioco-provocazione installato sul muro che divide i due Paesi dagli architetti Ronald Rael e Virginia San Fratello, il Beazley Design assegnato dal Design Museum di Londra ...

La Apple Car potrebbe essere prodotta negli USA grazie a Hyundai-Kia

Kia potrebbe produrre la futura Apple Car negli stabilimenti degli Stati Uniti, almeno secondo alcune fonti considerate molto affidabili.

Al gioco-provocazione installato sul muro che divide i due Paesi dagli architetti Ronald Rael e Virginia San Fratello, il Beazley Design assegnato dal Design Museum di Londra ...Kia potrebbe produrre la futura Apple Car negli stabilimenti degli Stati Uniti, almeno secondo alcune fonti considerate molto affidabili.