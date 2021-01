Flick su Douglas Costa: “Faccia vedere le sue qualità. Deve dare di più in allenamento” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, è intervenuto in conferenza stampa parlando dello scorso impiego di Douglas Costa. Queste le sue parole sul brasiliano in prestito dalla Juve: “La nostra rosa è quasi al completo ed è la qualità in allenamento è molto interessante. Ed è importante per Douglas dare il 100%, dimostrare di poter essere utile alla squadra. Douglas ha avuto un periodo di duro lavoro, abbiamo provato a portarlo a uno step successivo. Ma c’è molta competizione in squadra e l’allenatore Deve prendere delle decisioni difficili. Ogni giocatore Deve saper gestire la situazione, Deve convincere l’allenatore. Deve mostrarci di più in allenamento, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi, è intervenuto in conferenza stampa parlando dello scorso impiego di. Queste le sue parole sul brasiliano in prestito dalla Juve: “La nostra rosa è quasi al completo ed è lainè molto interessante. Ed è importante peril 100%, dimostrare di poter essere utile alla squadra.ha avuto un periodo di duro lavoro, abbiamo provato a portarlo a uno step successivo. Ma c’è molta competizione in squadra e l’allenatoreprendere delle decisioni difficili. Ogni giocatoresaper gestire la situazione,convincere l’allenatore.mostrarci di più in, ...

junews24com : Douglas Costa flop al Bayern? Flick: «Deve mostrarci di più» - - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Bayern, Douglas Costa flop in questo inizio stagione. Flick: 'Faccia vedere le sue qualità' - ildpaa : RT @TuttoMercatoWeb: Bayern, Douglas Costa flop in questo inizio stagione. Flick: 'Faccia vedere le sue qualità' - _Introducing_me : RT @TuttoMercatoWeb: Bayern, Douglas Costa flop in questo inizio stagione. Flick: 'Faccia vedere le sue qualità' - TuttoMercatoWeb : Bayern, Douglas Costa flop in questo inizio stagione. Flick: 'Faccia vedere le sue qualità' -