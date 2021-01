davidallegranti : È morto Emanuele Macaluso - HuffPostItalia : È morto Emanuele Macaluso - stanzaselvaggia : “Non faceva il rider per difficoltà economiche”. La storia di Adriano Urso, il pianista che è morto mentre spingeva… - grillotalpa : RT @RaiNews: E' morto Emanuele #Macaluso, storico dirigente del #PCI - bertolire : RT @claudiovelardi: È morto Emanuele Macaluso, il più moderno dei vecchi padri. Lo adoravo. -

Ultime Notizie dalla rete : morto Emanuele

Emanuele Macaluso è morto. Grande giornalista e lucido uomo politico. Macaluso aveva 96 anni e da qualche giorno era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Fu uno storico dirigente ...La sinistra italiana e meridionale perde un protagonista di tante vittorie per la giustizia e la democrazia. Lo ha scritto il ministro ...