Danilo: “Partita giusta per cancellare l’Inter. Assenze? Non cerchiamo alibi” (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa ha presentato la gara di Supercoppa Italiana insieme a Pirlo, il difensore brasiliano Danilo. Queste le parole dello juventino: “Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto all’ultima Partita con l’Inter. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine, in queste partite serve coraggio. Ma abbiamo dimostrato già in altre partite id avere una squadra forte. Partita giusta per ripartire e cancellare la brutta prova di domenica. Per fortuna si gioca subito. Questa è la Partita giusta per dimostrare non quello che vogliamo ma cosa siamo”. Le Assenze: “Non siamo qua per cercare alibi e scuse. Quelli che non ci sono ci mancano ma abbiamo calciatori che possono fare bene. Sicuramente non sono contento ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa ha presentato la gara di Supercoppa Italiana insieme a Pirlo, il difensore brasiliano. Queste le parole dello juventino: “Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto all’ultimacon. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine, in queste partite serve coraggio. Ma abbiamo dimostrato già in altre partite id avere una squadra forte.per ripartire ela brutta prova di domenica. Per fortuna si gioca subito. Questa è laper dimostrare non quello che vogliamo ma cosa siamo”. Le: “Non siamo qua per cercaree scuse. Quelli che non ci sono ci mancano ma abbiamo calciatori che possono fare bene. Sicuramente non sono contento ...

