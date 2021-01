Cyberpunk 2077 e altri grandi AAA girano su Aya Neo, un PC portatile 'alla Switch' (Di martedì 19 gennaio 2021) Switch, nonostante le sue incredibili prestazioni in termini di vendite, non è più un pezzo di tecnologia all'avanguardia: infatti, il chipset Tegra X1 all'interno del dispositivo aveva già un anno quando Nintendo ha lanciato la console nel 2017. Ora però è stata presentata Aya Neo, una console portatile simile alla controparte della grande N che, a quanto pare, riesce a far girare giochi AAA recenti. Aya Neo vanta uno schermo da 7 pollici 1280x800p, AMD Ryzen 4500U CPU e 16 GB di RAM, e come sistema operativo possiede Windows 10 di Microsoft. La batteria da 47 Wh offre fino a sei ore di utilizzo con una singola carica, anche se, vale la pena riportare che se state riproducendo un software impegnativo, quella cifra scende in modo significativo. La console portatile è in grado di far girare diversi giochi ed un video lo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021), nonostante le sue incredibili prestazioni in termini di vendite, non è più un pezzo di tecnologia all'avanguardia: infatti, il chipset Tegra X1 all'interno del dispositivo aveva già un anno quando Nintendo ha lanciato la console nel 2017. Ora però è stata presentata Aya Neo, una consolesimilecontroparte della grande N che, a quanto pare, riesce a far girare giochi AAA recenti. Aya Neo vanta uno schermo da 7 pollici 1280x800p, AMD Ryzen 4500U CPU e 16 GB di RAM, e come sistema operativo possiede Windows 10 di Microsoft. La batteria da 47 Wh offre fino a sei ore di utilizzo con una singola carica, anche se, vale la pena riportare che se state riproducendo un software impegnativo, quella cifra scende in modo significativo. La consoleè in grado di far girare diversi giochi ed un video lo ...

