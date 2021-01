Crisi Governo, Conte in Senato: “Difficile governare in questo modo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier ancora una volta fa riferimenti chiari ed espliciti contro chi ha fatto in modo che questa Crisi si concretizzasse. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto in Senato per chiedere la fiducia all’aula per il suo Governo. Non sono mancati, anche in questo caso, cosi come è stato per il suo intervento alla Camera riferimenti espliciti a chi ha fatto in modo che questa Crisi divenisse concreta, attacchi mirati, senza citare però i diretti interessati. In questo caso, il diretto interessato, il rivale del momento, di questa Crisi, l’altro Matteo, Renzi. “Abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l’inversione del numero di immatricolati nelle università meridionali ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier ancora una volta fa riferimenti chiari ed espliciti contro chi ha fatto inche questasi concretizzasse. Giuseppe, Presidente del Consiglio, è intervenuto inper chiedere la fiducia all’aula per il suo. Non sono mancati, anche incaso, cosi come è stato per il suo intervento alla Camera riferimenti espliciti a chi ha fatto inche questadivenisse concreta, attacchi mirati, senza citare però i diretti interessati. Incaso, il diretto interessato, il rivale del momento, di questa, l’altro Matteo, Renzi. “Abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l’inversione del numero di immatricolati nelle università meridionali ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - lauriesail : RT @fattoquotidiano: VOTO DI FIDUCIA 'Complicato governare con chi continuamente dissemina mine', le parole di Conte al #Senato: https://t… - GiulioCentemero : ?? Purtroppo i dati dicono che l’#Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. ???Chi sal… -