Covid 19, over 80 vaccinati già a inizio febbraio? Il governo giura di sì, ma i conti non tornano e un piano per loro ancora non c’è (Di martedì 19 gennaio 2021) Negli annunci del governo sulla campagna vaccinale anti-Covid l’ottimismo non manca: già a febbraio si partirà con gli over 80, mentre procedono i secondi richiami per operatori sanitari e Rsa. Ma lo scenario descritto dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che, come Open ha sottolineato più volte, non smette di destare dubbi sul piano dei numeri, sembra non dare ancora risposte su come la carica dei 4,4 milioni di ultra 80enni potranno sottoporsi alla prima dose di vaccino anti Covid. Le ultime vicende di Pfizer lanciano ombre sugli obiettivi dichiarati dal governo riguardo le secondi dosi: se il rallentamento annunciato per una sola settimana dovesse prolungarsi, le dosi necessarie per il secondo richiamo non basterebbero per i quasi 2 ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Negli annunci del gno sulla campagna vaccinale anti-l’ottimismo non manca: già asi partirà con gli80, mentre procedono i secondi richiami per operatori sanitari e Rsa. Ma lo scenario descritto dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che, come Open ha sottolineato più volte, non smette di destare dubbi suldei numeri, sembra non darerisposte su come la carica dei 4,4 milioni di ultra 80enni potranno sottoporsi alla prima dose di vaccino anti. Le ultime vicende di Pfizer lanciano ombre sugli obiettivi dichiarati dal gno riguardo le secondi dosi: se il rallentamento annunciato per una sola settimana dovesse prolungarsi, le dosi necessarie per il secondo richiamo non basterebbero per i quasi 2 ...

