Conte alla prova del Senato: «Difficile governare con chi mina equilibri». È caccia ai volenterosi (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dmaggioranza assoluta a quota 161

borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - SSaponelli : RT @Gianmar26145917: Vorrei 'ringraziare' #LilianaSegre: sempre pronta a farci la morale dall'alto della sua superiorità etica, viene a #Ro… - 80_82 : RT @AzzurraBarbuto: Anche oggi Conte ci ripete che siamo primi in Europa. Vero, primi per crollo del Pil, numero di morti, minore livello d… -