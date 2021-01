Zaia: “numeri in calo ma tenere alta la guardia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) In conferenza stampa oggi Zaia ha commentato l’ultimo bollettino dei contagi, dicendo che i numeri sono in calo, ma non è il momento di abbassare la guardia. Ogni passo falso, in questo momento, potrebbe “compromettere la campagna vaccinale“, spiega Zaia. Ed è stato proprio il tema vaccini il fulcro della questione, argomento più “caldo” , dopo la questione delle forniture da parte di Pfizer. Zaia commenta: “È vergognoso quello che sta accadendo. Non si può dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale, che si traduce in appuntamenti e programmazione, e poi che vengano sospese le forniture del 53%. Se poi vado a vedere il taglio a livello nazionale, vedo regioni con tagli zero, altre con tagli moderati, e poi le regioni letteralmente azzoppate. Questa settimana ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) In conferenza stampa oggiha commentato l’ultimo bollettino dei contagi, dicendo che isono in, ma non è il momento di abbassare la. Ogni passo falso, in questo momento, potrebbe “compromettere la campagna vaccinale“, spiega. Ed è stato proprio il tema vaccini il fulcro della questione, argomento più “caldo” , dopo la questione delle forniture da parte di Pfizer.commenta: “È vergognoso quello che sta accadendo. Non si può dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale, che si traduce in appuntamenti e programmazione, e poi che vengano sospese le forniture del 53%. Se poi vado a vedere il taglio a livello nazionale, vedo regioni con tagli zero, altre con tagli moderati, e poi le regioni letteralmente azzoppate. Questa settimana ...

QuotidianPost : Zaia: “numeri in calo ma tenere alta la guardia” - ilbassanese : Coronavirus, numeri in calo. Zaia spara a zero contro Pfizer: 'Taglio vergognoso' - nicole_zaia : @meb ''Senza di noi non hanno i numeri', ripete Maria Elena Boschi. Ottimo!!E tu capisci che hai consegnato l'Itali… - Tranviereincaz1 : @d_granuzzo @MD___House Ahimè da un paio di giorni a livello nazionale vengono sommati i tamponi rapidi /antigenici… - Debbie28366749 : Inutile che proviate a convincere le masse con numeri altisonanti ma vuoti! Un milione di vaccini non vogliono dire… -