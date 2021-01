Winnie the Pooh: cartoni animati da rivedere (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi è il Winnie the Pooh Day, giornata dedicata all’orsetto più simpatico del mondo dell’animazione per l’infanzia. Scopriamo insieme la sua storia e qualche cartone da rivedere o da far vedere ai più piccoli! Chi è Winnie the Pooh? Winnie The Pooh è un orsetto immaginario nato dalla mente dell’autore inglese Alan Alexander Milne.E’ uno dei protagonisti della sua serie di opere per ragazzi intitolata “Winnie Puh“, pubblicata nel 1926 e ambientata nell’immaginario Bosco dei Cento Acri.In Italia inizialmente era stato tradotto con il nome Ninni Puf, poi trasformato nuovamente nel nome originale.Attualmente è la Walt Disney Company a detenere i diritti del famosissimo orsetto giallo, che è diventato protagonista di un grandissimo merchandising ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi è iltheDay, giornata dedicata all’orsetto più simpatico del mondo dell’animazione per l’infanzia. Scopriamo insieme la sua storia e qualche cartone dao da far vedere ai più piccoli! Chi ètheTheè un orsetto immaginario nato dalla mente dell’autore inglese Alan Alexander Milne.E’ uno dei protagonisti della sua serie di opere per ragazzi intitolata “Puh“, pubblicata nel 1926 e ambientata nell’immaginario Bosco dei Cento Acri.In Italia inizialmente era stato tradotto con il nome Ninni Puf, poi trasformato nuovamente nel nome originale.Attualmente è la Walt Disney Company a detenere i diritti del famosissimo orsetto giallo, che è diventato protagonista di un grandissimo merchandising ...

Paolett60592949 : RT @ProfCampagna: 'A volte', disse Pooh, 'le cose più piccole occupano lo spazio maggiore nel tuo cuore.' Il #18gennaio 1882 nasceva lo sc… - bloomihwng : un'immagine rappresentativa della mia infanzia e in realtà della mia vita comunque il modo in cui accumulavo cose s… - robspodium : Una cosa che non tutti sanno di te? — ho un tatuaggio di winnie the pooh lol - VanessaCapria : RT @ProfCampagna: 'A volte', disse Pooh, 'le cose più piccole occupano lo spazio maggiore nel tuo cuore.' Il #18gennaio 1882 nasceva lo sc… - NickyGyj : RT @ProfCampagna: 'A volte', disse Pooh, 'le cose più piccole occupano lo spazio maggiore nel tuo cuore.' Il #18gennaio 1882 nasceva lo sc… -