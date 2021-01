Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Sconvolgente Rivelazione di Maurizio! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio e Gemma hanno un duro scontro e Guerci fa una Rivelazione importante su di lei che fa infuriare tutti. I due intanto decidono di chiudere definitivamente la loro relazione… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è arrivati al definitivo punto di rottura tra Gemma e Maurizio. I due si sono scontrati molto duramente, finché Maurizio ha detto qualcosa di molto importante su di lei. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma e Maurizio si lasciano! La Puntata si apre, come sempre, con Gemma. Viene mostrato un video riassuntivo di ciò che è accaduto nelle ultime puntate mentre Tina già ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 18 gennaio 2021)di: Maurizio e Gemma hanno un duro scontro e Guerci fa unaimportante su di lei che fa infuriare tutti. I due intanto decidono di chiudere definitivamente la loro relazione… Nellaquotidiana disi è arrivati al definitivo punto di rottura tra Gemma e Maurizio. I due si sono scontrati molto duramente, finché Maurizio ha detto qualcosa di molto importante su di lei. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.di: Gemma e Maurizio si lasciano! Lasi apre, come sempre, con Gemma. Viene mostrato un video riassuntivo di ciò che è accaduto nelle ultime puntate mentre Tina già ...

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - GermaniaItalia : . @Ambtedesco “175 anni fa nacque Henriette Hertz, donna moderna a favore di uno scambio vivo, tra uomini e donne d… - anglsinner : @nonnagualtiera @orcopingughei il tweet che hai citato parla di donne lesbiche che stanno con donne trans che le te… - lovesfiIms : @DetectiveFurud0 Posso parlare in italiano: non capisco proprio cosa ci sia di diverso. Gli uomini sempre giustific… -