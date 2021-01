Uno stop non rispettato provoca incidente mortale (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Non avevo la patente". Avrebbe giustificato così la sua fuga dalla scena del delitto dove poco prima, a causa del suo folle stile di guida, aveva provocato un tragico incidente in cui un uomo di 60 anni ha perso la vita e la moglie, di 59, è rimasta gravemente ferita. Il pirata della strada, conducente della Bmw responsabile dell'accaduto, si è costituito nel pomeriggio di oggi, domenica 17 gennaio, presentandosi in caserma dei carabinieri dopo ore in cui i militari hanno cercato di raggiungerlo dappertutto. L'uomo, un 32enne di origini marocchine, sta venendo interrogato in questi momenti dall'autorità giudiziaria. È accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La ricostruzione dell'incidente Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra ieri e oggi la Bmw del 32enne sfrecciava a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Non avevo la patente". Avrebbe giustificato così la sua fuga dalla scena del delitto dove poco prima, a causa del suo folle stile di guida, avevato un tragicoin cui un uomo di 60 anni ha perso la vita e la moglie, di 59, è rimasta gravemente ferita. Il pirata della strada, conducente della Bmw responsabile dell'accaduto, si è costituito nel pomeriggio di oggi, domenica 17 gennaio, presentandosi in caserma dei carabinieri dopo ore in cui i militari hanno cercato di raggiungerlo dappertutto. L'uomo, un 32enne di origini marocchine, sta venendo interrogato in questi momenti dall'autorità giudiziaria. È accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La ricostruzione dell'Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra ieri e oggi la Bmw del 32enne sfrecciava a ...

LiaQuartapelle : Purtroppo #LisaMontgomery è stata uccisa con una iniezione letale oggi. Si tratta della prima esecuzione di una do… - haley_deepsea : RT @LAVTrieste: ROMA. Era la sera del 31 dicembre quando centinaia di uccelli, terrorizzati e disorientati dai botti, sono morti. Abbiamo s… - lovestanaccount : RT @MyHeart20162: MA SE UNA PERSONA DICE UNO TRA I DUE NON È PERCHÉ L'ALTRO NON MERITA VOLETR CAPIRLO È SOLO PER DETERMINATE RIFLESSIONI E… - MyHeart20162 : MA SE UNA PERSONA DICE UNO TRA I DUE NON È PERCHÉ L'ALTRO NON MERITA VOLETR CAPIRLO È SOLO PER DETERMINATE RIFLESSI… - Omero79 : @Camillamariani4 io invece la settimana scorsa ho clacsonato i carabinieri che non si fermati ad uno stop tagliandomi la strada ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno stop Ignora uno stop e centra un auto, impatto fatale per 60enne Gazzetta del Sud Diversi infortuni in casa biancoblù

Stop di due settimane per Nättinen e Kneubuehler, mentre Mazzolini sarà out 3-4 settimane. Si prolungano anche i tempi di recupero di Matt D’Agostini ...

Bufera in Rai, Arriva lo Stop a sorpresa a Stefano De Martino. La voce choc: “Mandano via anche Fazio”. Fan sconvolti, Cosa succede

La Crisi di Governo ha portato ad alcuni stravolgimenti in Rai. Già da stasera ci sarà uno brusco Stop a "Stasera tutto è possibile". La ...

Stop di due settimane per Nättinen e Kneubuehler, mentre Mazzolini sarà out 3-4 settimane. Si prolungano anche i tempi di recupero di Matt D’Agostini ...La Crisi di Governo ha portato ad alcuni stravolgimenti in Rai. Già da stasera ci sarà uno brusco Stop a "Stasera tutto è possibile". La ...