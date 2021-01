Ultime Notizie Roma del 18-01-2021 ore 20:10 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il premier camera chiesto l’appoggio dei volenterosi nell’ambito di formazioni politiche che si collocano nella più alta tradizione europeista e liberale Popolare socialista per costruire un governo aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia Conte Promette che lascerà la delega ai servizi a una autorità delegata di mia fiducia e quella dell’Agricoltura che si impegnerà per una riforma elettorale proporzionale è un grande progetto di riforma le opposizioni in aula chiedono le dimissioni Salvini attacca Conte vive su Marte no alla fiducia da Forza Italia e UDC Italia viva si asterrà i Prefetti dovranno garantire la più popolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio soprattutto nelle aree urbane ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il premier camera chiesto l’appoggio dei volenterosi nell’ambito di formazioni politiche che si collocano nella più alta tradizione europeista e liberale Popolare socialista per costruire un governo aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia Conte Promette che lascerà la delega ai servizi a una autorità delegata di mia fiducia e quella dell’Agricoltura che si impegnerà per una riforma elettorale proporzionale è un grande progetto di riforma le opposizioni in aula chiedono le dimissioni Salvini attacca Conte vive su Marte no alla fiducia da Forza Italia e UDC Italia viva si asterrà i Prefetti dovranno garantire la più popolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio soprattutto nelle aree urbane ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: 8.824 nuovi positivi e 377 vittime, aumentano terapie intensive e ... Il Sole 24 ORE Bosnia, migranti al gelo: tende a Lipa. Continua l'emergenza. Pochi fondi a istituzioni locali

Nel nordovest della Bosnia-Erzegovina prosegue il dramma dei migranti senza un riparo adeguato e in balia della neve e del gelo a temperature abbondantemente sotto lo zero. Alcune centinaia ...

Nedo Fiano, la forza di ricominciare: la vita nel libro del figlio Emanuele

Esce il 19 gennaio per Piemme «Il profumo di mio padre», dedicato al sopravvissuto della Shoah scomparso a dicembre. Anticipiamo la prefazione, scritta da Liliana Segre ...

