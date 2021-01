Truffa per l’acquisto di un’auto: denunciati un sannita e un casertano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili di Truffa. L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma ha smascherato l’attività Truffaldina di un 35enne della provincia di Benevento ed un 50enne della provincia di Caserta i quali, al fine di ottenere un finanziamento di circa 15mila euro per l’acquisto di un’autovettura, stipulavano un finanziamento a nome del malcapitato. Quest’ultimo, vedendosi arrivare presso la propria abitazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento da lui mai richiesto, sporgeva quindi denuncia ai Carabinieri. Grazie agli accertamenti effettuati, i Carabinieri di Cervinara sono riusciti a riscostruire la dinamica dei fatti e ad identificare i presunti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili di. L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma ha smascherato l’attivitàldina di un 35enne della provincia di Benevento ed un 50enne della provincia di Caserta i quali, al fine di ottenere un finanziamento di circa 15mila euro perdivettura, stipulavano un finanziamento a nome del malcapitato. Quest’ultimo, vedendosi arrivare presso la propria abitazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento da lui mai richiesto, sporgeva quindi denuncia ai Carabinieri. Grazie agli accertamenti effettuati, i Carabinieri di Cervinara sono riusciti a riscostruire la dinamica dei fatti e ad identificare i presunti ...

