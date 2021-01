Suzuki - La nostra intervista a Giovanni Raccagni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la laurea in Scienze politiche,ha maturato esperienze nel mondo automotive lavorando alla Renault e alla Ford. AllaItalia dal 2009, si è occupato di vendite e di marketing prima di assumere, nel 2018, il ruolo di coordinatore dell'area flotte. Ecco il suo bilancio del 2020 e la sua visione delle tendenze in atto. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera? La domanda del segmento flotte non ha registrato lo stesso trend di recupero che si è visto nel mercato totale, con l'eccezione del noleggio a breve. La, in controtendenza, nel settore business ha chiuso l'anno con una crescita del 30% rispetto al 2019. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, fino a ottobre 2020 abbiamo ...