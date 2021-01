Scuola, ritorno in classe con sciopero. Via libera dal Cts. Ma gli studenti protestano: 'Non c'è sicurezza' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi tornano in classe 650mila studenti delle superiori ma, per questo rientro tanto atteso e organizzato da mesi, si sperava di trovare una situazione migliore. Almeno più semplice da gestire. E ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi tornano in650miladelle superiori ma, per questo rientro tanto atteso e organizzato da mesi, si sperava di trovare una situazione migliore. Almeno più semplice da gestire. E ...

ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - Agenzia_Ansa : #Scuola, ok al ritorno in presenza nelle superiori. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico che si sono riunit… - infoitinterno : Scuola | dal Cts ok al ritorno in presenza alle superiori Regioni contro? “Si ne assumano le responsabilità” - TIGHVSIDE : domani ritorno a scuola comunque??????? - infoitinterno : Scuola, dal Cts ok al ritorno in presenza alle superiori. Regioni contro? “Si ne assumano le responsabilità” -