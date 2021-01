sportli26181512 : Salernitana, sorpassata la Sampdoria per Sy: Granata ad un passo dal terzino classe 1999 dell'Amiens già accostato… - psb_original : Salernitana, sorpassata la Sampdoria: si avvicina il terzino Sy #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana sorpassata

Corriere dello Sport.it

La Salernitana è in pole position per Sanasi Sy, terzino dell'Amiens. Sorpassata la concorrenza della Sampdoria ...SALERNO - Un vero e proprio sorpasso in volata quello che la Salernitana ha effettuato sulla Sampdoria nella "corsa" a Sanasi Sy. L'esterno basso francese (classe 1999) di proprietà dell' Amiens è in ...