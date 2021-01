Negli angoli di un linguaggio che si interroga sul mondo

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 19 gennaio 2021) Parlando di una sua precedente silloge, Occhio e assenza, era stato facile prevedere che presto Massimo Triolo ne avrebbe prodotte di nuove: perché lui è, all’evidenza, un poeta mosso da un’esigenza e da un’urgenza – di darsi, di dire. Di vivere l’esistenza raccontandola, traducendola in versi, in parola; per trasferire poi la parola stessa, per effetto di un fecondo circolo virtuoso, in nuova vita, in nuovo sentire. Triolo è, insomma, un autore che potremmo definire generoso, perché non nasconde ciò … Continua L'articolo proviene da il manifesto.