Mina Settembre torna stasera con la seconda puntata: chi era l’amante di suo padre? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una sorta di giallo, un piccolo mistero sentimentale quello che Mina Settembre, interpretata dalla meravigliosa Serena Rossi, è chiamata a risolvere dopo aver trovato nella cassaforte di suo padre la foto di una donna con la quale ha probabilmente avuto una relazione. Le poche righe che Mina ha trovato dietro una fotografia di una donna che si vede di spalle, l’hanno sconvolta. Cosa succederà adesso? Ve ne parliamo nelle anticipazioni per la seconda puntata di Mina Settembre in onda proprio oggi, 18 gennaio 2021 su Rai 1. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction che ci racconta la storia di una assistente sociale dal cuore grande, tradita da suo marito in un momento delicato della sua vita ma pronta a darsi per il prossimo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una sorta di giallo, un piccolo mistero sentimentale quello che, interpretata dalla meravigliosa Serena Rossi, è chiamata a risolvere dopo aver trovato nella cassaforte di suola foto di una donna con la quale ha probabilmente avuto una relazione. Le poche righe cheha trovato dietro una fotografia di una donna che si vede di spalle, l’hanno sconvolta. Cosa succederà adesso? Ve ne parliamo nelle anticipazioni per ladiin onda proprio oggi, 18 gennaio 2021 su Rai 1. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction che ci racconta la storia di una assistente sociale dal cuore grande, tradita da suo marito in un momento delicato della sua vita ma pronta a darsi per il prossimo. ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - ZakariaMatar10 : RT @thebrightside0: #tvpositiva?? Da seguire su @RaiUno la serie Mina Settembre con @serenarossi_com che racconta la #Napoli degli angeli e… - willycuba65 : RT @TuppenceB2: @barbybpgirl e @MenteMetaforica, state seguendo 'Mina Settembre'? Finalmente un po' di Napoli vera con l'accento vero ??, n… - PaoloSutera : #MinaSettembre ha tutte le carte in regola per essere un successo.Peccato che sia 'troppo' in regola: un po'… - thebrightside0 : #tvpositiva?? Da seguire su @RaiUno la serie Mina Settembre con @serenarossi_com che racconta la #Napoli degli ange… -