Milan, arriva Mandzukic. Maldini: "Non servono bravi ragazzi, ma trascinatori" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Milan piazza un colpo importantissimo sul mercato assicurandosi Mario Mandzukic. L'attaccante croato, campione d'Europa con il Bayern Monaco nel 2013, ha già militato in Italia con la Juventus per quattro stagioni, conquistando altrettanti scudetti e tre Coppe Italia. Ora tenterà l'assalto al tricolore con i rossoneri.caption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594" Maldini (getty images)/captionSCELTAIl direttore tecnico Paolo Maldini ha spiegato le motivazioni di questa scelta ai microfoni di Sky Sport: "Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo. Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci ...

