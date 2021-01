Lombardia, la Moratti degna erede di Gallera: chiede ad Arcuri i vaccini in base al Pil (Di lunedì 18 gennaio 2021) Letizia Moratti, subentrata al mitico Giulio Gallera a capo dell’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, si mostra subito degna del suo predecessore sul tema dei vaccini. La vicepresidente della giunta ha infatti chiesto al commissario all’emergenza Domenico Arcuri che la ripartizione dei vaccini alle Regioni venga fatta in base a quattro parametri: la mobilità, la densità abitativa, le zone più colpite dal virus e… il Pil. Del parametro relativo alla ricchezza si è parlato nella riunione di Moratti con i capigruppo in Regione, con un’ampia coda polemica che ha costretto la neo-assessora, in serata, a correggere il tiro. Dall’assessorato al Welfare, infatti, precisano che il riferimento al Pil non è legato al concetto di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Letizia, subentrata al mitico Giulioa capo dell’assessorato al Welfare della Regione, si mostra subitodel suo predecessore sul tema dei. La vicepresidente della giunta ha infatti chiesto al commissario all’emergenza Domenicoche la ripartizione deialle Regioni venga fatta ina quattro parametri: la mobilità, la densità abitativa, le zone più colpite dal virus e… il Pil. Del parametro relativo alla ricchezza si è parlato nella riunione dicon i capigruppo in Regione, con un’ampia coda polemica che ha costretto la neo-assessora, in serata, a correggere il tiro. Dall’assessorato al Welfare, infatti, precisano che il riferimento al Pil non è legato al concetto di ...

