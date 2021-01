Leonardo: “Messi? Seguiamo da vicino la situazione. Mbappé e Neymar non vanno implorati per restare” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint–Germain, ha rilasciato una lunga intervista a France Football di cui si riporta un estratto dell’anteprima. Tuchel sapeva che sarebbe stato difficile che ci fosse un rinnovo a fine stagione e abbiamo deciso di anticipare i tempi. Non credo fosse una sorpresa, non era la prima volta che ne parlavamo. Forse non ci capivamo più. Penso che Pochettino potrà permetterci di perfezionare uno stile in campo, in modo costante e in connessione col DNA del club. Spero che Neymar e Mbappé siano convinti che il Paris Saint-Germain sia un buon posto in questo momento per un giocatore ambizioso e di altissimo livello. Dobbiamo trovare un accordo tra i loro desideri e le loro esigenze con le nostre aspettative e i nostri mezzi. Non dobbiamo implorarli, chi vuole davvero rimanere, lo farà. Parliamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021), direttore sportivo del Paris Saint–Germain, ha rilasciato una lunga intervista a France Football di cui si riporta un estratto dell’anteprima. Tuchel sapeva che sarebbe stato difficile che ci fosse un rinnovo a fine stagione e abbiamo deciso di anticipare i tempi. Non credo fosse una sorpresa, non era la prima volta che ne parlavamo. Forse non ci capivamo più. Penso che Pochettino potrà permetterci di perfezionare uno stile in campo, in modo costante e in connessione col DNA del club. Spero chesiano convinti che il Paris Saint-Germain sia un buon posto in questo momento per un giocatore ambizioso e di altissimo livello. Dobbiamo trovare un accordo tra i loro desideri e le loro esigenze con le nostre aspettative e i nostri mezzi. Non dobbiamo implorarli, chi vuole davvero rimanere, lo farà. Parliamo ...

