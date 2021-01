Le 50 eroine più famose della storia dei videogiochi

Leggi su wired

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per il grande pubblico, l’eroina deipiù famosa è senza dubbio Lara Croft, indiscussa icona emersa alla fine degli anni ‘90 grazie alla fortunatissima serie Tomb Raider e consacrata dalla trasposizione cinematografica con protagonista Angelina Jolie. Ma non è stato né il primo né l’ultimo esempio di emblematici personaggi femminili protagonisti di videogame. Importanti icone sono apparse sin dai primi anni ’80 come con Ms Pac Man, che ha ribaltato gli schemi lottando contro i fantasmini per difendere la propria dolce metà in uno dei cabinati più di successo di quarant’anni fa. E come dimenticare il grande colpo di scena nei titoli di coda di Metroid del 1986: terminando in tempo utile il gioco, Samus Aran si toglieva la tuta rivelando ben di più di essere una potentissima combattente. Abbiamo scelto nella nostra gallery 50 tra ledi ...