il rientro in classe nelle scuole superiori procede a passo lento (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Molte proteste per rientrare in classe, poche per continuare con la didattica a distanza. Aperture, nuove chiusure, aperture su decisione dei Tar e del Consiglio di Stato, nuove ordinanze dei governatori. Anche dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, che domenica 17 gennaio ha dato il via libera al rientro nelle aule al 50% e fino ad un massimo del 75%, continua sotto il segno del caos il ritorno del mondo della scuola verso la normalità, soprattutto per quanto riguarda gli studenti degli istituti superiori di secondo grado. La situazione regione per regione Da lunedì 18 gennaio, comunque, si torna in classe nelle superiori, e nei limiti consentiti, nelle regioni Lazio, Piemonte, Molise ed Emilia Romagna (in quest'ultima regione su ...

