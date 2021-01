Il dramma di Antonio Zequila: la rivelazione a Pomeriggio Cinque (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il popolare attore di cinema e fotoromanzi, Antonio Zequila, torna sul piccolo schermo dopo la recente partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’artista di Atrani è ospite di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” la striscia quotidiana del Pomeriggio di Canale 5. Antonio Zequila, 57 anni lo scorso 1 gennaio, torna sul piccolo schermo dopo la recente e sfortunata partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il rientro doveva essere in grande stile, a dieci anni esatti dalla partecipazione come concorrente a Uman – Take control, ma l’eliminazione è stata davvero precoce. Talmente precoce da mettere in difficoltà tutto il percorso professionale costruito in questi anni e i rapporti familiari. Al rientro nelle casa di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il popolare attore di cinema e fotoromanzi,, torna sul piccolo schermo dopo la recente partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’artista di Atrani è ospite di Barbara D’Urso a “” la striscia quotidiana deldi Canale 5., 57 anni lo scorso 1 gennaio, torna sul piccolo schermo dopo la recente e sfortunata partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il rientro doveva essere in grande stile, a dieci anni esatti dalla partecipazione come concorrente a Uman – Take control, ma l’eliminazione è stata davvero precoce. Talmente precoce da mettere in difficoltà tutto il percorso professionale costruito in questi anni e i rapporti familiari. Al rientro nelle casa di ...

