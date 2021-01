Grande Fratello Vip, "rabbia e rancore". Hoara Borselli dalla D'Urso, la verità su Walter Zenga e Andrea (Di lunedì 18 gennaio 2021) La verità di Hoara Borselli, storica ex di Walter Zenga, è ben chiara. "Stimo Walter e lo difendo. Lo farebbe anche lui se fosse dall'altra parte. Sono testimone di un difficile rapporto con i figli, che faceva un lavoro particolare e difficile. Siamo stati per alcuni anni negli Stati Uniti", racconta Hoara a Live. Ma Nicolò e Andrea dicono che Walter avrebbe chiuso i rapporti. Uno scontro che, secondo Andrea (nella casa del Grande Fratello Vip), sarebbe durato anni. "Non sento mio padre da quando avevo 13 anni", dice Andrea nella casa del GF Vip. "Riconosco in Andrea una rabbia e un rancore che mi appartiene", dice la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladi, storica ex di, è ben chiara. "Stimoe lo difendo. Lo farebbe anche lui se fosse dall'altra parte. Sono testimone di un difficile rapporto con i figli, che faceva un lavoro particolare e difficile. Siamo stati per alcuni anni negli Stati Uniti", raccontaa Live. Ma Nicolò edicono cheavrebbe chiuso i rapporti. Uno scontro che, secondo(nella casa delVip), sarebbe durato anni. "Non sento mio padre da quando avevo 13 anni", dicenella casa del GF Vip. "Riconosco inunae unche mi appartiene", dice la ...

