Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini sbotta contro il fratello di Pierpaolo | Giulio Lui scoppia in lacrime

Leggi su trendit

(Di martedì 19 gennaio 2021) IlVip non è iniziato nel migliore dei modi questa sera perPretelli e Giulia Salemi. Nonostante le numerose richieste dialla famiglia di non rilasciare interviste, suocontinua ad andare ospite in diversi salotti televisivi per parlare della storia dicon Giulia Salemi, alla quale non nasconde di preferire Elisabetta Gregoraci. Questa sera, i due fratelli hanno avuto un acceso snella glass room, doveha tentato di spiegarsi, ma vanamente: “Hanno scritto A per B, le dichiarazioni che ho rilasciato sono di un mese fa, le hanno fatte uscire ora. Tu non percepisci quello che succede fuori, ci stanno attaccando per quello ...