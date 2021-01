Governo, Rosato “Sui numeri alla Camera non c’erano dubbi” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Qualcuno aveva dubbi sulla maggioranza assoluta alla Camera? Domani al Senato vedremo…”. Lo ha detto Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, al termine del voto alla Camera sulla fiducia al Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Qualcuno avevasulla maggioranza assoluta? Domani al Senato vedremo…”. Lo ha detto Ettore, coordinatore di Italia Viva, al termine del votosulla fiducia al. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

