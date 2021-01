Governo, Di Maio “La maggioranza? Quando servirà l’avremo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, governicchi e governissimi allora meglio il voto”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Di Maio boccia l’ipotesi di un esecutivo non politico: “I governi tecnici in tempi di crisi abbiamo già visto cosa sono in grado di fare”. E chiude a un nuovo accordo con Italia Viva: “Quando abbiamo dato vita a questo Governo lo abbiamo fatto superando profonde difficoltà e diffidenze con tanti, anche con lui. Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile. Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, governicchi e governissimi allora meglio il voto”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di.Diboccia l’ipotesi di un esecutivo non politico: “I governi tecnici in tempi di crisi abbiamo già visto cosa sono in grado di fare”. E chiude a un nuovo accordo con Italia Viva: “abbiamo dato vita a questolo abbiamo fatto superando profonde difficoltà e diffidenze con tanti, anche con lui. Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile. Come ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : Il primo pensiero di Luigi Di Maio va agli italiani. - Agenzia_Italia : Di Maio: 'Non lasceremo gli italiani agli irresponsabili' - italianfirst2 : Governo, Di Maio “La maggioranza? Quando servirà l’avremo” ....?? a differenza della dignità ?@luigidimaio? - Teresat14547770 : Scandaloso. Italia in difficoltà e Di Maio butta altri soldi, stavolta in Giordania - Il Tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Conte alla sfida in Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi Agenzia ANSA Crisi Governo, il presidente Conte oggi alla sfida in Aula

Il premier si presenterà alle 12 alla Camera e domani mattina al Senato e rilancerà la sua azione di governo. Ma se alla Camera Iv mostra ... di persone irresponsabili", è l'impegno di Luigi Di Maio ...

Governo, Di Maio "La maggioranza? Quando servirá lavremo"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo fiduciosi per martedí, ma al momento attuale é una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerá e lí ci sará una distinzione tra costruttor ...

Il premier si presenterà alle 12 alla Camera e domani mattina al Senato e rilancerà la sua azione di governo. Ma se alla Camera Iv mostra ... di persone irresponsabili", è l'impegno di Luigi Di Maio ...ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo fiduciosi per martedí, ma al momento attuale é una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerá e lí ci sará una distinzione tra costruttor ...