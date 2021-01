Governo: Carfagna, 'da Conte appello di basso profilo' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma,?18 gen. (Adnkronos) - “La scelta di Giuseppe Conte, in un momento così drammatico, di escludere ogni accenno autocritico dal suo intervento alla Camera lascia stupefatti: è ovvio a tutti che se la maggioranza è in crisi lo si deve anche al reiterato rifiuto del Governo di dipanare i nodi che si aggrovigliano non da giorni ma da mesi". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "L'altro punto che evidenzia una scarsa comprensione della tragicità del momento che sta vivendo il Paese -aggiunge- è il tentativo di dividerlo tra buoni e cattivi: buoni sono tutti coloro che sostengono il Governo o che potrebbero farlo nelle imminenti votazioni, cattivi e antipatriottici tutti gli altri. Ci aspettavamo finalmente da questo Governo e dal suo capo un discorso alto, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma,?18 gen. (Adnkronos) - “La scelta di Giuseppe, in un momento così drammatico, di escludere ogni accenno autocritico dal suo intervento alla Camera lascia stupefatti: è ovvio a tutti che se la maggioranza è in crisi lo si deve anche al reiterato rifiuto deldi dipanare i nodi che si aggrovigliano non da giorni ma da mesi". Lo afferma Mara, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "L'altro punto che evidenzia una scarsa comprensione della tragicità del momento che sta vivendo il Paese -aggiunge- è il tentativo di dividerlo tra buoni e cattivi: buoni sono tutti coloro che sostengono ilo che potrebbero farlo nelle imminenti votazioni, cattivi e antipatriottici tutti gli altri. Ci aspettavamo finalmente da questoe dal suo capo un discorso alto, di ...

mara_carfagna : Giuseppe Conte nel suo discorso alla #Camera non ha fatto autocritica ma ha diviso l'Italia tra buoni (chi sostiene… - MauroVittorio4 : @mara_carfagna ????. No appoggio a governo giallorosso, siamo passati dalla scatoletta di tonno alla poltrone nel giro di mezza legislatura. - its_bighouse : @mara_carfagna Gentilissima Mara Carfagna, io continuo ad essere attonito. Come può parlare di un governo posticcio… - LEOPOLDOMIRAND2 : @mara_carfagna Ma voi al governo avreste fatto meglio?? Conte sta gestendo al meglio questo periodo di m...... - mara_carfagna : Alla Camera per ascoltare Giuseppe Conte e votare no alla riedizione posticcia di un governo incapace di gestire la… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Carfagna Governo: Carfagna, 'da Conte appello di basso profilo' Il Tempo Confcommercio: «Chiediamo di lavorare nel rispetto delle regole»

Sulla stessa linea il sindacalista della UilTucs Biagio Carfagna: «Servono equilibrio e aiuti alle ... È il momento in cui ognuno deve fare la sua parte e non ci appelliamo solo al Governo centrale: ...

Governo: Carfagna, ‘da Conte appello di basso profilo’

Con gran parte delle pizzerie chiuse per l'entrata in vigore delle misure di prevenzione previste dal Dpcm nella nuova mappa di colori nelle regioni, ...

Sulla stessa linea il sindacalista della UilTucs Biagio Carfagna: «Servono equilibrio e aiuti alle ... È il momento in cui ognuno deve fare la sua parte e non ci appelliamo solo al Governo centrale: ...Con gran parte delle pizzerie chiuse per l'entrata in vigore delle misure di prevenzione previste dal Dpcm nella nuova mappa di colori nelle regioni, ...