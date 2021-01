GF Vip 5 | Mario Ermito diffida Francesca Cipriani | l’attore è furioso

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 gennaio 2021)ha consumato un rapporto carnale con Giacomo Urtis? Il modello dagli occhi di ghiaccio ha riportato la sua versione dei fatti a margine della recente bollente indiscrezione rilasciata daa mezzo radio, parlando del Gf vip 5 da ormai ex gieffino. Secondo il modello la verità è un’altra, sulla base della quale lui ora sceglie di adire le vie legali contro l’ex isolana. Il tutto emerge in un nuovo intervento concesso dain tv. Di questo e molto altro, di quanto emerso sulla querelle in questione, vi facciamo chiarezza nel nostro articolo.si difende a Live- non è la D’Urso, dopo il Gf vip 5 Da concorrente uscente dal Gf vip 5,ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai ...