Fiumicino | Montino | ‘Cala il numero dei contagi | ma resta alta l’attenzione’

"L'ultimo report inviato dalla Asl RM3, che fotografa la situazione della pandemia nella nostra città, conta un totale di 367 positivi tra i nostri concittadini". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. "Rispetto a ieri ci sono 5 nuovi positivi e 26 guariti – specifica il sindaco -. L'età media è pari a 40 anni e il rapporto tra la popolazione e i positivi è 0.45. Ancora elevata la percentuale su Isola Sacra e Fiumicino che è pari al 68%". "Ci è stato comunicato anche il dettaglio che riguarda le case alloggio per anziani, specificatamente una di Fiumicino, due di Isola Sacra e una di Focene – aggiunge Montino -. In totale, in queste strutture ci sono 39 ospiti e 10 operatori positivi. Data l'età, sette tra loro sono ricoverati anche se presentano pochi sintomi". "Registriamo, dunque, un calo se paragoniamo i dati di oggi con quelli di ieri".

"L'ultimo report inviato dalla Asl RM3, che fotografa la situazione della pandemia nella nostra città, conta un totale di 367 positivi tra i nostri concittadini". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

"Sale ancora di quattro il numero totale di positivi nel Comune di Fiumicino, raggiungendo la cifra di 388". Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, rispetto a ieri ci sono 10 nuovi positivi e 6 guariti".

