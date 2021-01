Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. L'attore ha parlato del revival nel corso di una chiacchierata con Entertainment Tonight, dove ha chiarito che non è la prima volta che gli veniva proposto di riesumare il personaggio: "Ufficiosamente sono stato avvicinato più volte per strada da gente con varie idee. Ma credo che prima di questa ce ne siano state tre che erano proposte serie su cosa avremmo potuto fare, e nessuna di queste mi sembrava quella giusta." A fare la differenza è stato un … Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021)C., protagonista di, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo.C., protagonista di, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. L'attore ha parlato delnel corso di una chiacchierata con Entertainment Tonight, dove ha chiarito che non è la prima volta che gli veniva proposto di riesumare il personaggio: "Ufficiosamente sono stato avvicinato più volte per strada da gente con varie idee. Ma credo che prima di questa ce ne siano state tre che erano proposte serie su cosa avremmo potuto fare, e nessuna di queste mi sembrava quella giusta." A fare la differenza è stato un …

Noovyis : (Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival”) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival” - MangaForevernet : ? Dexter - Le ragioni del revival secondo Michael C. Hall ? ? - GueliGian2 : Michael C Hall....in Dexter Morgan......................?? L Oscuro Passeggero -

Ultime Notizie dalla rete : Dexter Michael Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival” Movieplayer.it Dexter, Michael C. Hall: “Ecco perché è il momento giusto per il revival”

Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato s ...

Dexter – Le ragioni del revival secondo Michael C. Hall

La star di Dexter Michael C.Hall rivela che l'imminente revival della popolare serie si sta concretizzando grazie a una buona sceneggiatura e al giusto tempismo.

Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato sui motivi per cui rivedremo presto in azione il celebre serial killer televisivo. Michael C. Hall, protagonista di Dexter, si è pronunciato s ...La star di Dexter Michael C.Hall rivela che l'imminente revival della popolare serie si sta concretizzando grazie a una buona sceneggiatura e al giusto tempismo.