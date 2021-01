Covid: a Bergamo altri 47 positivi, in tutta la Lombardia 45 decessi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 47 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.189 in Lombardia a fronte di 16.338 tamponi effettuati (7,2%). Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-57). I guariti/dimessi sono 3.722, mentre si registrano altri 45 decessi. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 16.338 (di cui 13.966 molecolari e 2.372 antigenici) totale complessivo: 5.248.516 – i nuovi casi positivi: 1.189 (di cui 50 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 435.509 (+3.722), di cui 3.441 dimessi e 432.068 guariti – in terapia intensiva: 449 (-3) – i ricoverati non in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 47 i nuovial-19 in provincia di, 1.189 ina fronte di 16.338 tamponi effettuati (7,2%). Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-57). I guariti/dimessi sono 3.722, mentre si registrano45. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 16.338 (di cui 13.966 molecolari e 2.372 antigenici) totale complessivo: 5.248.516 – i nuovi casi: 1.189 (di cui 50 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 435.509 (+3.722), di cui 3.441 dimessi e 432.068 guariti – in terapia intensiva: 449 (-3) – i ricoverati non in ...

