Casoria | Finanza sequestra in outlet 5 000 capi contraffatti

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il Comando Provinciale della Guardia didi Napoli, durante un controllo in undi, ha rinvenuto eto 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte. I finanzieri hanno poi individuato un deposito nella disponibilità della stessa società che veniva utilizzato per lo stoccaggio di altre decine di scatoloni contenenti ulteriori indumenti. Al termine delle operazioni i “Baschi Verdi” hanno denunciato per contraffazione e ricettazione il rappresentante legale della societa?, un 41enne di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.