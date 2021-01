Adesso è ufficiale, Giampaolo non è più il tecnico del Torino (Di lunedì 18 gennaio 2021) ufficialmente terminata l'avventura al Torino di Marco Giampaolo. L'allenatore è stato esonerato. Lo ha comunicato il club con una nota apparsa sul sito e sui canali social nel tardo pomeriggio: "Il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ufficialmente terminata l'avventura aldi Marco. L'allenatore è stato esonerato. Lo ha comunicato il club con una nota apparsa sul sito e sui canali social nel tardo pomeriggio: "Il ...

