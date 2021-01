Trovati senza vita i due scialpinisti dispersi sull' Alpe Devero

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - È finita in tragedia la gitaca dei due appassionati di montagnada ieri all', in val d'Ossola. I corpidei due sciatori, un uomo e una donna, provenienti dalla Lombardia, sono stati riintorno a mezzogiorno a circa 2.200 metri di quota, nella zona del borgo di Crampiolo. Di loro si erano perse le tracce da ieri: avrebbero dovuto pernottare in una baita ma questa mattina non sono stati visti e quindi e' stato dato l'allarme. Le ricerche, avviate in mattinata, hanno visto l'impiego di oltre 50 uomini tra soccorso alpino civile, del Sagf e vigili del fuoco. Fino al tragico rinvenimento dei corpidei due. Il cellulare di uno dei due ...