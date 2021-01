Traffico Roma del 17-01-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Luceverdema pomeriggio dalla redazione prudenza per il maltempo nevischio sull’autosole sulla diramazioneSud Ceprano hai visto anche sulla A24-teramo tra Carsoli e Valle del Salto e tra Castel Madama e Vicovaro Mandela prese con i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta della via del pattinaggio e via della Magliana nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior transito fino alle 20:30 blocco delall’interno della fascia verde per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino a €2 due restiamo a distanza vietato uscire dalla propria regione tranne che per motivi di lavoro saluto e necessità giustificati da autocertificazione intensificati i controlli su strada e stazioni e aeroporti Dubai tutto ...