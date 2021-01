Sona (Verona) – Sale sul tetto della chiesa in restauro e cade: grave 18enne (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella serata di sabato 16 gennaio, intorno alle 19, i carabinieri di Sommacampagna riferiscono di essere intervenuti presso la chiesa di San Giorgio martire, presso la frazione di San Giorgio in Salici nel Comune di Sona, dove era stata segnalata la caduta dal tetto di una perSona. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dagli stessi militari dell’Arma, Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella serata di sabato 16 gennaio, intorno alle 19, i carabinieri di Sommacampagna riferiscono di essere intervenuti presso ladi San Giorgio martire, presso la frazione di San Giorgio in Salici nel Comune di, dove era stata segnalata la caduta daldi una per. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dagli stessi militari dell’Arma,

MoliPietro : Sona (Verona) – Sale sul tetto della chiesa in restauro e cade: grave 18enne - PiaZorzi : RT @TgrVeneto: Il ragazzo, assieme a un coetaneo, per fare una bravata si era arrampicato sull'impalcatura posta all'esterno della #chiesa… - TgrVeneto : Il ragazzo, assieme a un coetaneo, per fare una bravata si era arrampicato sull'impalcatura posta all'esterno della… - cla_sona_daily : ?? @realclaudiosona #claudiosona #claudiosonadaily #picoftheday #instadaily #italy #instafashion #malemodel… - cla_sona_daily : Foto appena pubblicata @ Verona, Italy -