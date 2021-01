“Si sposerà ma non con me”. GF Vip, Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: non riesce a dimenticare il suo sorriso (Di domenica 17 gennaio 2021) Dentro la Casa del Grande Fratello Vip si creano spesso dei rapporti che restano forti anche al di fuori del reality. Non è raro che addirittura una relazione nata dietro le telecamere possa proseguire e diventare stabile, come capitato ad esempio a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Altre volte tra i coinquilini si creano dei legami difficili da spezzare. Ma non sempre le cose vanno come sperato. Nell’ultima edizione del GF Vip tra le amicizie più forti c’è sicuramente quella che hanno instaurato Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Qualcuno sostiene che ci fosse anche qualcosa in più della semplice amicizia. Ma Francesco è fidanzato con Cristina Tomasini, con la quale è andato a convivere nella nuova casa da pochissimo. Tommaso non ha fatto mistero di essersi innamorato di Francesco e lo ha dichiarato apertamente quando quest’ultimo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Dentro la Casa del Grande Fratello Vip si creano spesso dei rapporti che restano forti anche al di fuori del reality. Non è raro che addirittura una relazione nata dietro le telecamere possa proseguire e diventare stabile, come capitato ad esempio a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Altre volte tra i coinquilini si creano dei legami difficili da spezzare. Ma non sempre le cose vanno come sperato. Nell’ultima edizione del GF Vip tra le amicizie più forti c’è sicuramente quella che hanno instauratoe Francesco Oppini. Qualcuno sostiene che ci fosse anche qualcosa in più della semplice amicizia. Ma Francesco è fidanzato con Cristina Tomasini, con la quale è andato a convivere nella nuova casa da pochissimo.non ha fatto mistero di essersi innamorato di Francesco e lo ha dichiarato apertamente quando quest’ultimo ha ...

onvlysofi : RT @Giorgia78044059: 'Se io mi prendo sul serio sul rapporto con Francesco mi ammazzo. Lui ha una ragazza, si sposerà. E non con me' MI AM… - fightandsmile : RT @Giorgia78044059: 'Se io mi prendo sul serio sul rapporto con Francesco mi ammazzo. Lui ha una ragazza, si sposerà. E non con me' MI AM… - got7_eleven11 : Tommaso quando ha detto che sposerà lei e non lui #tzvip - fuoridallhype_ : Buongiorno a me che voglio sposare Tommaso ma lui si sposerà e non con me - jawaadhug_ : RT @Giorgia78044059: 'Se io mi prendo sul serio sul rapporto con Francesco mi ammazzo. Lui ha una ragazza, si sposerà. E non con me' MI AM… -

Ultime Notizie dalla rete : sposerà non GF Vip, Tommaso ripensa a Francesco Oppini: 'Ho pianto, forse si sposa ma non con me' Blasting News Italia