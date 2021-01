Serie C, i risultati delle partite delle 15 (Di domenica 17 gennaio 2021) Si sono concluse da poco le gare delle 15 in Serie C. Ecco come sono andate. Serie C Girone A Pari 1-1 tra Juventus B e Piacenza, al gol di De Respinis pensa Mosti. Vittoria di Olbia al cardiopalma su Grosseto 3-2, Pisano, Emerson e Udoh per i padroni di casa, Cretella e Sicurella per gli ospiti. Vince 1-0 il Como sul Novara con il rigore di Gatto. Pergolettese che si impone su Pontedera per 2-0, a segno Ferrara e Longo. Pro Vercelli che passeggia 3-1 con la Carrarese grazie ai gol di Della Morte, Comi e Zerbin, per i gialloblù a segno Pavone. Pareggiano 1-1 Pro Sesto e Livorno, gol di Gualdi e Braken, e Albinoleffe e Lecco, 0-0. Serie C Girone B Partita con molti rigori tra Perugia e FeralpiSalò, finita 3-2. Segnano Ceccarelli e Minesso nel primo tempo, poi doppio rigore perugino segnati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Si sono concluse da poco le gare15 inC. Ecco come sono andate.C Girone A Pari 1-1 tra Juventus B e Piacenza, al gol di De Respinis pensa Mosti. Vittoria di Olbia al cardiopalma su Grosseto 3-2, Pisano, Emerson e Udoh per i padroni di casa, Cretella e Sicurella per gli ospiti. Vince 1-0 il Como sul Novara con il rigore di Gatto. Pergolettese che si impone su Pontedera per 2-0, a segno Ferrara e Longo. Pro Vercelli che passeggia 3-1 con la Carrarese grazie ai gol di Della Morte, Comi e Zerbin, per i gialloblù a segno Pavone. Pareggiano 1-1 Pro Sesto e Livorno, gol di Gualdi e Braken, e Albinoleffe e Lecco, 0-0.C Girone B Partita con molti rigori tra Perugia e FeralpiSalò, finita 3-2. Segnano Ceccarelli e Minesso nel primo tempo, poi doppio rigore perugino segnati ...

