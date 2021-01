Inter, Marotta: “Nessun allarme, la società andrà avanti nella sua continuità e nella sua stabilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche sulle voci di una crisi societaria: "L'Inter è una squadra fra le più importanti al mondo, parla la sua storia e il palmares -riporta tuttomercatoweb.com. E' stato un periodo un po' di transizione, vogliamo tornare in alto e quindi è normale che questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio. Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi ed è quello di fare il massimo e di fare risultato".Aggiornamenti societari?"In questa sede posso tranquillizzare tutti che l'Inter andrà avanti nella sua continuità e nella sua stabilità. Tutti i miei colleghi si stanno adoperando ai fini ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) L'amministratore delegato dell'Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport anche sulle voci di una crisi societaria: "L'è una squadra fra le più importanti al mondo, parla la sua storia e il palmares -riporta tuttomercatoweb.com. E' stato un periodo un po' di transizione, vogliamo tornare in alto e quindi è normale che questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio. Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi ed è quello di fare il massimo e di fare risultato".Aggiornamenti societari?"In questa sede posso tranquillizzare tutti che l'suasua. Tutti i miei colleghi si stanno adoperando ai fini ...

