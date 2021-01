Fausto Pinna | chi è il produttore musicale e compagno di Iva Zanicchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)ed Ivasono legati dal 1986. Una storia arrivata dopo il matrimonio della cantante con Antonio Ansaldi durato dal 1967 al 1985 e che dopo 35 anni il tempo non ha scalfito. Ile la compagna con la quale ha collaborato per alcuni album e brani come “Canterò” , non hanno mai avuto figli. I due vivono una relazione felice dal primo giorno che si sono conosciuti. A proposito di, Ivaha dichiarato: “è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io eci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. Durante il ...