Covid-19, in Austria lockdown fino al 7 febbraio: imposto l’uso delle mascherine Ffp2 (Di domenica 17 gennaio 2021) L'Austria prolunga il lockdown nazionale fino al 7 febbraio, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) L'prolunga ilnazionaleal 7, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa. L'articolo .

Corriere : In Austria prolungato il terzo lockdown: restrizioni fino all'8/2

