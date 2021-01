Conte alla prova del Parlamento. Appello di Zingaretti ai costruttori. M5s: con Renzi strade divise (Di domenica 17 gennaio 2021) Si avvicina l'ora della verità per il governo Conte che domani si presenterà alla Camera per cercare di ottenere la fiducia. Una vigilia di grande incertezza in cui Matteo Renzi, intervistato su Rai3, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) Si avvicina l'ora della verità per il governoche domani si presenteràCamera per cercare di ottenere la fiducia. Una vigilia di grande incertezza in cui Matteo, intervistato su Rai3, ...

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - matteosalvinimi : #Salvini: Berlusconi andò a processo per la 'compravendita dei senatori', oggi invece Conte e compagni sono uomini… - riotta : Alla stampa, talk e tv fedeli al governo Conte dunque non basta più il sostegno afono del @pdnetwork Denunciano i l… - luragiuseppe : RT @borghi_claudio: Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte anco… - LLartigiano : RT @Mario34mg: Esattamente quello che tu NON hai Fatto alla conferenza di Conte, rispettare le REGOLE ma x te e una regola ,lo fai in tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte medita le dimissioni. Rosato (Iv): "Se il premier vuole risolviamo tutto in due ore" IL GIORNO Paratici: “Ringraziamo Conte per quello che ha fatto. Affrontiamo la gara con attenzione”

Questa sera i bianconeri sono attesi dall’importante sfida di San Siro contro l’Inter, scontro diretto fondamentale per il proseguo del campionato dei bianconeri. La partita di questa sera infatti dir ...

Juventus, Paratici: «Con l’Inter partita di cartello. Su Vidal e Conte…»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ...

Questa sera i bianconeri sono attesi dall’importante sfida di San Siro contro l’Inter, scontro diretto fondamentale per il proseguo del campionato dei bianconeri. La partita di questa sera infatti dir ...Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ...