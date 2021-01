Can Yaman “ufficializza” Diletta Leotta con una canzone – VIDEO (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembrano trovare conferma le voci che parlano di un “pericoloso” avvicinamento tra Diletta Leotta e Can Yaman. L’attore pubblica una canzone su Instagram, è per lei? Iniziano ad essere uniti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembrano trovare conferma le voci che parlano di un “pericoloso” avvicinamento trae Can. L’attore pubblica unasu Instagram, è per lei? Iniziano ad essere uniti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

