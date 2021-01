Verona, Juric: «Poco lucidi e cattivi. Mercato? Divento pazzo» (Di sabato 16 gennaio 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Bologna: le sue parole Ivan Juric, allenatore del Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Non possiamo prendere gol così su un taglio prevedibile, Dimarco avrebbe dovuto essere più stretto. Il Bologna è pieno di talenti e ha meritato la vittoria, anche se siamo stati vicini al pareggio nel secondo tempo. È stata una partita dura e tosta, non siamo stati lucidi e cattivi, poi il Bologna si è chiuso. Bisognava interpretare meglio la partita». KALINIC – «Si allena col gruppo da dieci giorni, ci vuole tempo perché entri in forma. Ci vuole pazienza, ma non deve solo segnare». CALCIOMercato – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ivan, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Bologna: le sue parole Ivan, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Non possiamo prendere gol così su un taglio prevedibile, Dimarco avrebbe dovuto essere più stretto. Il Bologna è pieno di talenti e ha meritato la vittoria, anche se siamo stati vicini al pareggio nel secondo tempo. È stata una partita dura e tosta, non siamo stati, poi il Bologna si è chiuso. Bisognava interpretare meglio la partita». KALINIC – «Si allena col gruppo da dieci giorni, ci vuole tempo perché entri in forma. Ci vuole pazienza, ma non deve solo segnare». CALCIO– «Non ...

AleCat_91 : BOLOGNA - VERONA 1-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - ItaSportPress : Hellas Verona, Juric: 'Il Bologna ha meritato di vincere, ma non si può prendere un gol così' -… - sportli26181512 : Bologna-Verona 1-0: Orsolini riporta Mihajlovic alla vittoria: I rossoblù tornano al successo dopo otto turni, supe… - Dalla_SerieA : Diretta Bologna-Verona ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming - - Dalla_SerieA : Bologna-Verona 1-0: Orsolini riporta Mihajlovic alla vittoria - -